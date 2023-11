Anita Sokołowska należy do niewielkiego grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Gwiazda "Przyjaciółek" jest bardzo aktywna na Instagramie, ale zazwyczaj pokazuje zdjęcia i nagrania z pracy na planie serialu lub deskach teatru. Rzadko możemy zobaczyć, jak wygląda jej codzienność, choć czasem zrobi wyjątek. Tym razem właśnie tak się stało i Anita Sokołowska pokazała zdjęcie swojego synka z urlopu! Musicie zobaczyć, jaki Antoś jest już duży!

Synek Anity Sokołowskiej ma już 5 lat

Choć ciężko w to uwierzyć, od narodzin Antosia niedługo minie 5 lat! Chłopiec będzie obchodził urodziny 24 sierpnia. Do tej pory jednak aktorka nigdy nie pokazała twarzy swojej pociechy i można się spodziewać, że długo tego nie zrobi. Być może chce, by Antoś sam świadomie podjął decyzję o publikowaniu swojego wizerunku w Internecie? Anita Sokołowska nie jest jedyna - tak postępują również m.in. Anna Lewandowska, Maja Bohosiewicz czy Marina.

Na najnowszym zdjęciu Antosia możemy więc zobaczyć jedynie jego plecy. Ale i tak widać, że rośnie jak na drożdżach!

Uważacie, że aktorka dobrze postępuje, nie pokazując twarzy Antosia?

Anita Sokołowska doskonale dzieli życie między prywatnym a zawodowym.

Aktorka najczęściej pokazuje zdjęcia z pracy.

