Maja Bohosiewicz podkreśliła, że dba o prywatność swoich dzieci. Chce, żeby to one same decydowały o pokazywaniu swoich fotografii, gdy dorosną.

- Po pierwsze i chyba najważniejsze, gdybyśmy raz pokazali publicznie dziecię stałby się ono osobą publiczną. Gdyby ktoś z ukrycia chciał mu zrobić zdjęcia (...) potem takie zdjęcie mogliby sobie wszędzie publikować bez zasłaniania jego twarzy. Czy mam prawo decydować za niego o tym aby każdy kto ma ochotę spojrzał w jego ciemne brązowe oczy i wyraził swoją opinie na jego temat? Nie mam - napisała gwiazda.

Maja Bohosiewicz podała też drugi powód.