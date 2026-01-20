Anita Sokołowska, znana polska aktorka, zaskoczyła fanów radykalną zmianą wizerunku. Gwiazda seriali "Przyjaciółki", "Na dobre i na złe" oraz "Pensjonat pod Różą" postanowiła pożegnać się ze swoim klasycznym wyglądem, który przez lata był jej znakiem rozpoznawczym.

Piorunująca metamorfoza Anity Sokołowskiej

Dotychczas Anita Sokołowska nosiła brązowe, średniej długości włosy, często lekko pofalowane. Teraz przeszła metamorfozę – na Instagramie pokazała się w jasnym blondzie i z krótką fryzurą. Aktorka udostępniła nagranie dokumentujące proces przemiany, które wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia i podziwu.

Jak się jednak okazało, nie wszystkim przypadła do gustu nowa fryzura Anity Sokołowskiej.

Mega przemiana. Pięknie pani w tym blondzie

Jest efekt wow

Ładnie Pani wygląda, ale ciemna czekolada to dla Pani idealny kolor

Są kobiety, którym pasuje tylko ciemny kolor i Pani Anita jest jedną z tych kobiet. W jaśniejszych młodo, ale bez charakteru

To dlatego Anita Sokołowska zdecydowała się na zmianę

Jak się okazało, nowy wizerunek Anity Sokołowskiej nie jest przypadkowy. Jak sama podkreśliła, metamorfoza wiąże się z przygotowaniami do nowych ról. Nie zdradziła jednak, jakie zawodowe wyzwania czekają ją tym razem.

Nawet nie sądziłam, że przefarbowanie włosów przeze mnie będzie tak mocno omawiane publicznie. Zmiana wizerunku to część mojej pracy, a praca nad rolą zaczyna się dużo wcześniej niż sam plan zdjęciowy. A ja zmiany i wyzwania uwielbiam

Dotychczas Anita Sokołowska nie eksperymentowała raczej z wyglądem, dlatego nic dziwnego, że jej najnowsze metamorfoza odbiła się aż takim echem.

Ostatnio przemianą zaskoczyła również Izabela Macudzińska, która w przeciwieństwie do aktorki, chętnie wprowadza mniejsze lub większe zmiany. Tym razem celebrtyka pokazała się w długich blond włosach, które jak się okazało, były jedynie peruką. Fani byli jednak zgodni, że taka fryzura idealnie pasuje do Macudzińskiej, która jakiś czas temu zrezygnowała z doczepów, stawiając na krótkiego boba.

Anita Sokołowska, fot. Aliaksandr Valodzin/East News

