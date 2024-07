Wczoraj w warszawskiej Kinotece odbyła się premiera filmu "Płynące wieżowce". Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród gości można było spotkać m.in. Anitę Sokołowską. Gwiazda pojawiła się pierwszy raz publicznie od urodzenia syna. Zobacz: Sokołowska wybrała imię dla dziecka

Aktorka na czerwonym dywanie błyszczała w czarnej stylizacji. Miała na sobie długi płaszcz, pod który założyła kamizelkę i białą koszulę. Look uzupełniła o proste spodnie z lekko podniesionym stanem i skórzane botki. Do tego miała lekki makijaż. Do zdjęć aktorka pozowała ubrana na tak zwaną "cebulę", więc nie jesteśmy w stanie ocenić, czy gwiazda wróciła już do formy sprzed ciąży.

O tym przekonamy się już z pewnością za kilkanaście dni, gdy powróci na plan "Przyjaciółek". Zobacz: Polsat wynajmie nianie dla Sochy i Liszowskiej na czas serialu

Gwiazdy na premierze filmu "Płynące wieżowce":