Za kilka dni ruszają zdjęcia do kolejnej serii serialu "Przyjaciółki", który wiosną wraca po przerwie do ramówki Polsatu. Przerwa była oczywiście spowodowana faktem, iż aktorki odgrywające główne role zaszły niemal w tym samym czasie w ciąże. Przypomnijmy: Ruszają zdjęcia do "Przyjaciółek". Bez Liszowskiej!

Jak donosi "Świat Seriali", producenci serialu stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla szczęśliwych mam jak najlepsze warunki do tego, by ich pociechy mogły im towarzyszyć na planie. Zorganizowano specjalnego busa, przystosowanego do akomodacji kilkumiesięcznych dzieci, w którym będą się nimi opiekować wykwalifikowane nianie.

Ma to zapewnić komfort pracy Małgorzacie Sosze, Anicie Sokołowskiej i oczywiście Joannie Liszowskiej, która na planie pojawi się na początku stycznia. Zdaniem informatorów, żadna z gwiazd nie potwierdziła jeszcze, czy zamierza korzystać z tych udogodnień, ale będą one do ich dyspozycji od pierwszego dnia zdjęć.

Czekacie na nowy sezon "Przyjaciółek"?

