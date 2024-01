Ania z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytania o Kubę i zaskoczyła wyznaniem. Internauci chcieli się dowiedzieć, czy para znała się przed programem, ale takich odpowiedzi nie spodziewał się chyba nikt. Ania najwyraźniej ma już dość i postanowiła rozprawić się z plotkami w dość oryginalny sposób. Nie uwierzycie, co napisała w sieci.

Ania z "Rolnik szuka żony" zaskakująco o znajomości z Kubą

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" od kilku miesięcy tworzą szczęśliwy związek, a ich miłość narodziła się w jubileuszowej edycji programu TVP. W wielkim finale okazało się, że zakochani niedługo zostaną rodzicami, a ostatnio Ania z "Rolnik szuka żony" zdradziła, jak Kuba zareagował na ciążę. Fani pary wciąż zastanawiają się, jak to jest możliwe, że chociaż Ania i Kuba mieszkali tak blisko siebie, to nie doszło wcześniej do ich spotkania.

Teraz pojawiły się nawet pytania, czy przed programem rolniczka bywała w lokalach gastronomicznych, które prowadzi jej partner. Takiej odpowiedzi nie spodziewał się chyba nikt!

Rolnik szuka żony TVP

Czy przed poznaniem Kuby byłaś w jego lokalu w Ostrowie? pytali internauci.

Tak, bywałam tam codziennie wyznała nagle rolniczka.

To jeszcze nie koniec! Pojawiły się bowiem kolejne pytania o Kubę i o to, czy rolniczka kojarzyła go przed programem.

Oczywiście, był moim marzeniem sennym. Często widywaliśmy się odpowiedziała rolniczka.

Ania z "Rolnik szuka żony" szybko wytłumaczyła się ze swoich słów i wyznała, że jedynie... żartowała.

Wyjaśniam. Żartowałam, ponieważ dostałam mega dużo takich pytań, kilka razy odpowiedziałam sarkastycznie. Niektórzy zrozumieli mnie od razu, a niektórzy potraktowali te moje wypowiedzi na poważnie. Prawda jest jedna, nie znałam się z Kubą przed programem zapewnia rolniczka.

Oglądaliście dziesiątą edycję "Rolnik szuka żony" i od samego początku podejrzewaliście, że Anię i Kubę może połączyć prawdziwe uczucie?

