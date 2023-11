Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" są nadal razem? Okazuje się, że tak. Wszyscy z wielką ciekawością czekają na informacje dotyczące tego, jak rozwija się ich związek. Bardzo ważnym wątkiem ich relacji jest syn Ani. Jakub nigdy nie miał dzieci i dla niego obcowanie z dzieckiem - z nastolatkiem - jest zupełnie czymś nowym.

Jakub poznał syna Ani. Jak syn Ani zareagował na Kubę? Polubili się?

Jasiek bardzo zareagował pozytywnie na Kubę. Widzę z Kuby strony chęć kontaktu, Kuba nie czeka aż mój syn do niego podejdzie i sam zagada, tylko sam inicjuje kontakt, mówi: "Chodź, zobaczymy coś! chodź pojedziemy razem!". To jest bardzo fajne - powiedziała Ania z "Rolnik szuka żony".

A jak Kuba ocenia rozwój sytuacji? Czy polubił się z synem Ani?

Dla mnie to jest zupełne novum. Ale nie boję się tego. Na pewno się nie poddam - zapewnia Jakub.

Ania z Jakubem to ulubiona para tej edycji "Rolnik szuka żony". Co Ania czuje do Jakuba?

Ten czas był spokojny, romantyczny. Co czuję do Kuby? Lubię, szanuję, doceniam... Musimy się troszeczkę odnaleźć w tym, jak byśmy poradzili sobie z obowiązkami, np. praca, dom, dziecko. Ale nie boję się tego przy nim, zaryzykować i spróbować - powiedziała Ania.

Podczas ostatecznej - decydującej - randki Ania i Jakub nie stresowali się ani trochę. Dlaczego? Po prostu byli pewni swojej relacji i chęci budowania związku, choć nie od samego początku:

Były takie momenty, kiedy miałam wątpliwości, ale mówiłam sobie, że muszę dać szansę temu związkowi, że to jest moja szansa, żeby mieć to, co chciałam mieć i czego szukałam. A teraz, gdybym miała jakąkolwiek wątpliwość, to po prostu bym zrezygnowała, bo bym chciała, żeby był szczęśliwy z kimś innym. Nie chciałabym go skrzywdzić - powiedziała Ania.

Podczas kolejnej rozmowy Jakub przyznał szczerze, że nie wszystkie zachowania Ani się mu podobają. Jest jedna rzecz, nad którą z chęcią by popracował:

Wkurzasz mnie! (...) Gdybyś mnie wkurzała, to nie byłoby emocji. Wkurzasz mnie, bo za mało się otwierasz. A tak to niczym poza tym - powiedział Jakub do Ani.

Trzymamy za nich kciuki! Mamy nadzieję, że z czasem Ania się otworzy i ich związek nabierze tempa.

Relacja Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony" cały czas się rozwija!

Ania i Jakub nie boją się mówić o uczuciach - widać, że ich relacja wkracza na wyższy etap!