Ania Wyszkoni ostatnio pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej. Po wizycie artystki w telewizji, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat jej wyglądu! Niektórzy Internauci stwierdzili, że gwiazda przesadziła z poprawkami urodowymi. Jeden z hejterskich komentarzy brzmiał:

- Wydawało się, że p. Wyszkoni ma zdrowy dystans do plastikowego wariactwa. Owszem, wcześniej był botoks i lekkie wypełnienie ust, ale teraz to jakiś dramat! Nie dość, że się strasznie odchudziła/ żebra przebijające na dekolcie, to jeszcze sprawiła, że jej buzia jest nadmuchaną, nieruchomą maską… - napisała jedna z hejterek.

Jak całą sprawę komentuje gwiazda? Zobaczcie, co Anna Wyszkoni powiedziała reporterce Party.pl, podczas gali Flesz Fashion Night, na której pojawiła się cała plejada gwiazd polskiego show biznesu!

Ania Wyszkoni o swojej metamorfozie

Anna Wyszkoni w rozmowie z Party.pl wypowiedziała się na temat przykrych komentarzy na temat swojego wyglądu, które pojawiły się w sieci po jej wizycie w studiu "Dzień Dobry TVN". Jak wyjawiła nam gwiazda, po tylu latach w pracy w show biznesie, stara się już nie zwracać uwagi na takie hejterskie wpisy:

- Jeśli dotyczyłoby to mojej twórczości, jeśli byłoby to coś niezwykle ważnego dla świata, no to może jakoś bym się na tym skupiała. To jest moje życie, moja sprawa, nikomu nie robię krzywdy - powiedziała nam gwiazda.

Wokalistka zabrała również głos w sprawie swojej metamorfozy. Piosenkarka stwierdziła, że lubi się zmieniać i dbać o siebie.

- Każda kobieta się zmienia. Ja uwielbiam się zmieniać, fajnie, że mamy możliwość dbania o siebie i że koncentrujemy się na tym, żeby dbać o siebie. Uważam, że każda kobieta powinna o siebie zadbać, a jak to zrobi, to każda pewnie robi to na swój sposób - powiedziała Anna Wyszkoni.

Co jeszcze na ten temat powiedziała Anna Wyszkoni? Koniecznie zobaczcie cały wywiad z gwiazdą, który możecie obejrzeć powyżej!