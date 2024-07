Już jesienią na antenie TVN zobaczymy nowe show "Apluaz Aplauz", w którym w jury pojawi się Ania Rusowicz. Wokalistka opowiedziała nam o tym, dlaczego postanowiła wziąć udział w tak dużej produkcji i kto namówił ją do podjęcia ostatecznej decyzji. Zobacz: Kto namówił Anię Rusowicz do wystąpienia w show „Apluaz Aplauz"?

Jurorzy i uczestnicy programu będą musieli zmierzyć się z falą negatywnych komentarzy na temat show. Dlaczego? Bo głównymi bohaterami są dzieci. Już w tamtym sezonie program "Mali Giganci" budził ogromne kontrowersje wśród internautów, ale i gwiazd.

Zobacz:

Młynarska gorzko o "Małych Gigantach": Pękło mi serce. Nie chce mi się aż wierzyć, że Agnieszka idzie w to jak w dym

"Mali Giganci" w ogniu krytyki wielu gwiazd. Lis ostro o show: Mocno nieuczciwe. Za ostra rywalizacja

Ania Rusowicz podchodzi do tej sprawy zupełnie inaczej. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła, że program "Apluaz Apluaz" ma nauczyć dzieci konfrontacji z porażką:

Zobacz także

Wiadomo, że wszyscy chronią dzieci, tak jasne… Dzieci trzeba uczyć konfrontacji z porażką. Nikt tego nie uczy. Wszyscy mówią, że świat ma być taki piękny, cukierkowy, a potem te dzieciaki dorastają, spotyka je strzał od życia. I wszyscy nagle: „Mamo, co się dzieje?”. Jak ktoś idzie do programu, to musi uczulić dziecko. To jest rola rodzica, nie nasza. To on bierze podwójną odpowiedzialność za dziecko, to on w domu musi wytłumaczyć, powiedzieć: "Dziecko, w życiu tak jest, czasami są fajne rzeczy, a czasem porażki." Uczestnicy w tym programie mają szansę to przeżyć, ja już miałam styczność z parą, gdzie tata bardziej chciał i to jest natychmiast wychwytywane przez nas, my nie będziemy wchodzić w to i piać, i mówić że to jest fajne i dobre. Dzieci płaczą, zawsze płaczą, dajmy się wypłakać. To jest znak dzieciństwa. My lepiej wypłaczmy się w dzieciństwie, niż w życiu dorosłym. - mówi nam Ania