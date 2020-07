Ania Lewandowska wraca do formy i nie ukrywa nieidealnego ciągle brzuszka

Anna Lewandowska wraca do formy sprzed ciąży. Chociaż po jej instagramowych zdjęciach można byłoby rzec, że zrzuciła nadprogramowe kilogramy błyskawicznie, to trenerka nie ukrywa, że nie jest jej tak łatwo wrócić do formy jak po urodzeniu Klary.

Anna Lewandowska nie ukrywa swoich niedoskonałości. Ubrana w crop top odsłaniający brzuszek postanowiła zrobić trening transmitowany online. Jak wygląda sylwetka trenerki niecałe 3 miesiące po drugim porodzie?

Zobacz także: Anna Lewandowska zaskakuje kolejnym zdjeciem i wyznaniem o akceptacji ciała: "widzicie mnie taką, jaka jestem"

Tak wygląda Anna Lewandowska po ciąży

Anna Lewandowska zaskoczyła wczoraj swoich fanów, publikując nieidealne zdjęcia swojego ciała. Poruszyła z tej okazji bardzo ważny temat dotyczący samoakceptacji. Podkreśliła, że nie zawsze rzeczywistość pokrywa się z tym, co widzimy na zdjęciach i należy o tym pamiętać.

Choć brzuch Anny Lewandowskiej po drugiej ciąży nie wygląda bardzo ładnie, to nie wrócił jeszcze do idealnego stanu sprzed ciąży. Powrót do formy będzie wymagał dużego wysiłku i czasu.

Trenerka w pełni akceptuje swoją pociążową sylwetkę, a w drodze do wymarzonego efektu towarzyszą jej fanki, które również podjęły się pracy o upragnioną sylwetkę. Podczas ostatniego treningowego live'a Anna Lewandowska nie ukrywała swojego brzuszka. Ćwiczyła w krótkim topie, a później staniku sportowym, który eksponował jej figurę. Tak wygląda jej sylwetka zaledwie 3 miesiące po porodzie.

Zobacz także: Tak naprawdę wygląda brzuch Anny Lewandowskiej po ciąży. W ten sposób trenerka rozprawia się z plotkami!

Anna Lewandowska pokazała swoją sylwetkę niespełna 3 miesiące po porodzie.

Instagram

Anna Lewandowska nie ukrywa, że nie jest jej łatwo wrócić do formy tak szybko jak po pierwszej ciąży.