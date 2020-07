Tak naprawdę wygląda brzuch Anny Lewandowskiej po ciąży. W ten sposób trenerka rozprawia się z plotkami!

Anna Lewandowska na początku maja został mamą. Niedawno wróciła do aktywności fizycznej i postanowiła zawalczyć o formę życia, jednak tym razem nie jest to tak łatwe. Trenerka właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem i pokazała, jak faktycznie wygląda jej figura dwa miesiące po porodzie. Zobaczcie, co Anna Lewandowska pisze o samoakceptacji... Fanki ją za to kochają!

Anna Lewandowska o samoakceptacji

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z treningu na świeżym powietrzu i pokazała na nim, jak wygląda jej sylwetka bez pozowania. Dokładnie widać, że brzuch trenerki jest płaski, ale nie wygląda tak, jak przed porodem. W końcu niedawno sama trenerka na kanapie w "Dzień dobry TVN" mówiła o tym, że tym razem powrót do formy jest trudniejszy, jednak ważna jest akceptacja samej siebie. Teraz po raz kolejny to podkreśla w wymownym wpisie:

Na początku #FighterChallenge wspominałam, że poza gośćmi na moich LIVE-ach, punktem zwrotnym wyzwania jest jeszcze jeden...

CEL➜ SAMOAKCEPTACJA.

JAK TO JEST U WAS Z SAMOAKCEPTACJĄ? - zapytała Anna Lewandowska swoje fanki, pokazując wymowne zdjęcie.

Na odpowiedź Internautek nie trzeba było długo czekać, w końcu trenerka zgromadziła wokół siebie już duże grono kobiet, które wspierają się wzajemnie i motywują:

Dzięki Tobie mnóstwo osób zmienia swoje życie i zaczyna akceptować siebie. Treningi dają niesamowitą radość, przynoszą efekty wizualne ale przede wszystkim zapewniają spokój wewnętrzny. No dobra! Wiadomo, ze jak każda baba mam do siebie jakieś si, ale z dnia na dzień coraz bardziej akceptuje swoją osobę :) i tak, to dzięki Tobie 💪🏽😍 gratuluję samoakceptacji i każdemu życzę tego samego 🧡

Sami spójrzcie na zdjęcie Anny Lewandowskiej. Gwiazda pokazuje na nim, jak naprawdę wygląda jej brzuch po drugiej ciąży!

Na zdjęciach paparazzi, publikowanych miesiąc po narodzinach Laury widać, że Anna Lewandowska nie od razu wróciła do formy sprzed porodu.

Anna Lewandowska zdecydowała się pokazać kobietom, które motywuje do walki o siebie, że ma takie same problemy jak każda mama.