Anna Lewandowska zaskakuje kolejnym zdjeciem i wyznaniem o akceptacji ciała: "widzicie mnie taką, jaka jestem"

Anna Lewandowska niedawno poruszyła na swoim instagramowym koncie temat akceptacji własnego ciała w czasach, kiedy królują social media i niemal każdy spotyka się oceną innych. Okazuje się, że temat wywołał mnóstwo dyskusji, a sama trenerka nie spodziewała się tak dużego odzewu ze strony fanek.

Teraz opublikowała swoje dwa zdjęcia, jedno pozowane, a drugie zabawne i naturalne, szczerze wyznając, w jakim celu po porodzie pokazuje swoje ciało w krótkich topach. To, co napisała gwiazda sprawi, że grono jej fanek jeszcze się powiększy!

Anna Lewandowska po raz kolejny porusza temat samoakceptacji!

Anna Lewandowska zaskoczyła swoim nowym zdjęciem na Instagramie i nawiązała to faktu, że teraz jesteśmy stale poddawani ocenie:

W dobie social media, wszyscy możemy być poddani OCENIE. - napisała szczerze Anna Lewandowska.

Trenerka nawiązała tym samym do tematu samoakceptacji, który ostatnio poruszyła, pokazując, że po drugiej ciąży nie jest jej tak łatwo wrócić do formy, jak miało to miejsce za pierwszym razem. Gwiazda wyznała, że specjalnie publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia w krótkich topach i pokazuje, jak faktycznie wygląda jej brzuch:

od 5 tygodnia po porodzie, w krótkich topach (specjalnie) , widzicie mnie taką, jaka jestem - czyli po urodzeniu dwójki przespwspaniałych dzieci ❤️ 🙏

Szanujmy siebie, traktujmy dobrze nasze ciała, dbajmy o nie. - dodała.

Tym wpisem Anna Lewandowska po raz kolejny zapunktowała u swoich fanek, które uwielbiają ją za to, że nie zakłamuje rzeczywistości i pokazuje, jak faktycznie wygląda macierzyństwo.

Ania! 😎 to prawda! 🙌🏼 Każdy z nas jest wyjątkowy, dzięki swojej indywidualnej inności, kompleksy powinny być naszą siłą Dobrze, że zawsze pokazujesz insta kontra normalne życie ❤️jesteś zawsze taka naturalna, ludzka nasza!!!! W punkt!

Tylko spójrzcie na te zabawne zdjęcia! Widać, że Anna Lewandowska ma coraz większy dystans do siebie!

Niedawno Anna Lewandowska umieściła na Instagramie zdjęcie z treningu na świeżym powietrzu i pokazała, jak faktycznie wygląda jej brzuch po drugim porodzie.

Trenerka cieszy się życiem i spełnia jako mama po raz kolejny, podkreślając jak ważna jest akceptacja własnego ciała.