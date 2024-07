1 z 14

Ania i Robert Lewandowscy zdecydowali się ostatnio na krótki wypad tylko we dwoje (a raczej w już w trójkę:) do Rzymu. Jak para spędziła tam czas? Mamy wyjątkowe zdjęcia prosto ze stolicy Włoch, na którym widać Anię i Roberta na spacerze i w kawiarni. Na zdjęciach widać też... pięknie zaokrąglony brzuszek trenerki, to już 8 miesiąc ciąży!

Ania i Robert Lewandowscy na urlopie w Rzymie - mamy zdjęcia!

Ani i Robert mieli okazję spędzić trochę czasu razem. W styczniu oboje byli w rozjazdach. Ania Lewandowska nagrywała płytę z ćwiczeniami dla mam (premiera już 8 marca!), pisała książkę oraz prowadziła zajęcia na swoim obozem treningowym. A Robert Lewandowski cały czas gra w swoim klubie Bayern Monachium w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na szczęście Lewandowscy znaleźli chwile dla siebie w Rzymie. Jak widać po zdjęciach pogodę mieli bajecznie wiosenną.

Jak Ania i Robert spędzili czas na krótkim urlopie? Zobaczcie zdjęcia prosto z Rzymu!

Jeśli chcecie poczytać coś więcej o ich wypadzie do Rzymu, zajrzyjcie do magazynu "Party".

