Bez dwóch zdań Klara Lewandowska jest oczkiem w głowie rodziców. Ostatnio pisaliśmy o dziewczynce, gdy pod okiem wysportowanej mamy próbowała ćwiczyć na siłowni! Choć nie udało jej się podnieść ciężarów, to tak słodkiego widoku dawno nie widzieliśmy! Ale co poza sportem interesuje dziewczynkę? Na to pytanie Ania Lewandowska odpowiedziała naszej reporterce. Czy Klara Lewandowska pójdzie w ślady rodziców i zostanie sportowcem? A może wybierze dla siebie inną ścieżkę kariery i niedługo zobaczymy ją na przykład na scenie?

Zobaczcie nasze wideo, co Ania Lewandowska zdradziła nam o córce.

Klara Lewandowska na siłowni

Dziewczynka uwielbia tańczyć