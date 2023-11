1 z 4

Czy Klara Lewandowska zostanie sportowcem? Wszystko na to wskazuje! Córka Ani i Roberta Lewandowskich ma przecież to w genach. Dziewczynka również bardzo często towarzyszy mamie na treningach. Nic więc dziwnego, że gdy tylko podrosła, to Ania przyłapała ją, jak ta próbuje ćwiczyć! Czy za kilka lat Klara zostanie trenerką jak mama? A może pójdzie w ślady ojca i będzie grała w drużynie? Koniecznie zobaczcie najnowsze zdjęcia Klary. Tak słodkiego widoku dawno nie widzieliśmy :)

