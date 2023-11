Córeczka Ani i Roberta Lewandowskich już niebawem, bo na początku maja, obchodzić będzie swoje 2. urodziny. A w mediach co i raz pojawiają się spekulacje czy Klara będzie miała rodzeństwo… Każde zdjęcie Anny jest analizowane przez fanów i media, a wszystko - jak choćby zakryty ostatnio przez nią brzuch - może rodzić kolejne spekulacje.

Zdjęcie, które popularna trenerka zamieściła dziś na swoim profilu instagramowym, nie pozostawia raczej wątpliwości. Ania postanowiła bowiem niczego nie zasłaniać.

Zobacz także: Anna Lewandowska w drugiej ciąży? Trenerka skomentowała plotki i pokazała zdjęcie brzucha!

Do brzucha i ciąży Ania Lewandowska nawiązuje też bezpośrednio w swoim wpisie.

Pytacie jak szybko i bezpiecznie doprowadzić brzuch do formy po ciąży? Co jest ważne? KONSEKWENCJA i zdrowy rozsądek ???? - radzi trenerka.

Reklamuje też swoją aplikację, w której przygotowała specjalne programy treningowe - jak twierdzi, bezpieczne i skuteczne.

???? Podane jak na tacy, wystarczy ściągnąć i ćwiczyć, bo treningi są rozpisane i dopasowane do Waszych potrzeb - zachęca

Apeluje też do fanek, by przysyłały swoje zdjęcia po treningu i podzieliły się opinią