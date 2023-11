Wczoraj wszyscy zastanawiali się, co robiła Ania Lewandowska na planie serialu "Za marzenia". Najpierw zapowiedziała jej wizytę Maja Bohosiewicz, a potem Zosia Zborowska pokazała na swoim Instastories, że to dzieje się naprawdę!

Czyżby Lewandowska zgodziła się zagrać epizod w serialu?

Na planie tego dnia była oprócz Zborowskiej jeszcze Zosia Ślotała. Okazało się, że Ania nagrywała swoje przedsięwzięcia w studio obok, a kiedy dowiedziała się, że na planie jest jej koleżanka Zosia Ślotała, postanowiła ją odwiedzić.

Wszyscy myśleli, że Ania zagra w serialu chociaż epizod, a okazało się, że po prostu lubi się z dziewczynami i odwiedziła je po sąsiedzku na hali zdjęciowej.

Na swoim Instastories Ania powiedziała tak:

Z kolei Zosia Zborowska zdradziła nam szczegóły spotkania z Anią Lewandowską i plany związane z wyjazdem na jej sportowy obóz.

Ania napisała do mnie i do Zosi żebyśmy wyszły na chwile do niej na buziaka, wiec wyszłyśmy. A na obóz Ani się wybieram owszem. Na jesień - wyznała nam Zosia Zborowska.