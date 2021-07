Ania i Robert Lewandowscy ciągle w Hiszpanii. Ale tam romantycznie! 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski aktualnie spędzają wakacje we Włoszech. Wcześniej w czasie Euro 2020, trenerka wraz z córkami spędzała czas w Hiszpanii. Pojawiła się także na trybunach meczu Polska-Hiszpania. Kiedy polska reprezentacja odpadła z Euro, do rodziny dołączył także Robert Lewandowski. Teraz sportowcy zmienili lokalizację i spędzają czas w przepięknych i gorących Włoszech. Zdjęcia, które pokazują w sieci zdecydowanie podtrzymują temperaturę! Zobaczcie piękne wakacyjne zdjęcia oraz romantyczne kadry z Lewandowskimi w roli głównej. Zobacz także: Nie zgadniecie, co Robert Lewandowski robi na wakacjach! Anna Lewandowska wszystko nagrała Tak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski bawią się na wakacjach we Włoszech Po trudnym okresie rozgrywek na Euro 2020, Lewandowscy udali się na zasłużony odpoczynek. W ostatnim czasie głośno zrobiło się także z powodu wywiadu Anny Lewandowskiej oraz zakłopotania podczas odpowiedzi na pytanie hiszpańskiego dziennikarza. Anna Lewandowska zapytana o to, czy Robert Lewandowski chciałby zagrać w hiszpańskiej lidze nie potrafiła ukryć zakłopotania i zaskoczenia zadanym pytaniem. Spekulacje na temat ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego podsycał też fakt, że Klara Lewandowska poszła do hiszpańskiego przedszkola. Po chwilowym pobycie w Hiszpanii przyszedł czas na włoskie wakacje! Anna Lewandowska przepięknymi rajskimi kadrami dzieli się na Instagramie. Anna i Robert Lewandowscy spędzają dużo czasu na plaży. W sieci pojawiło się także kilka romantycznych zdjęć sportowców: Kochani, dostałam wczoraj od Was niesamowicie dużo wiadomości po filmikach z Robertem... WOW! Myślałam, że mnie wzruszają takie momenty, bo to mój mąż, ale teraz wiem, że Was też. Magic time Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy na romantycznych...