Anna i Patrycja z trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" są zakochane. Byłe uczestniczki wielkiego hitu Telewizji Publicznej w rozmowie z portalem Fakt24 opowiedziały jak wygląda ich życie kilka miesięcy po zakończeniu programu. W show o poszukujących miłości rolnikach Anna i Patrycja walczyły o względy Łukasza Sibersy. Dziewczyny trafiły do finałowej trójki, a ostatecznie Łukasz wybrał Patrycję. Niestety, wiemy już, że ten związek zakończył się bardzo szybko, a rozstanie w finale trzeciej edycji "Rolnik szuka żonu" było dla nich bardzo trudne.

Okazuje się, że Anna i Patrycja zapomniały już o miłosnym zawodzie w programie i zaczęły układać sobie życie u boku swoich miłości. Anna Wesołowska w rozmowie z tabloidem zdradziła, że swojego partnera poznała już rok temu.

Z kolei o tym, że serce Patrycji Dziubich również jest już zajęte dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu. Teraz Patrycja potwierdziła plotki o swoim związku i zapewniła, że jest szczęśliwa. Czy utrzymuje kontakt z Łukaszem?

Mam super chłopaka od kilku miesięcy. Z Łukaszem nie utrzymuje kontaktu, bo po co, nie ma on nic do powiedzenia ani zaoferowania. U mnie wszystko wspaniałe się układa, w marcu kończę staż, wyprowadzam się do Szczecina, ogólnie w tym roku dużo się zmieni, dowiecie się w odpowiednim czasie.