Finał pierwszej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. We wczorajszym odcinku ku zaskoczeniu fanów, z programem pożegnali się Ania i Matt. Uczestnicy postanowili podsumować swój udział w programie. Jak wspominają swoją przygodę?

Ania i Matt o udziale w "Hotel Paradise"

Ania i Matt przegrali w zadaniu, które polegało na podaniu poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy o partnerze i niestety to oni musieli opuścić program "Hotel Paradise". Ania nie kryła swojego wzruszenia opuszczając rajskie miejsce. Uczestniczka bardzo przywiązała się nie tylko do swojego partnera ale również do pozostałych uczestników:

To koniec Naszej przygody w @hotelparadise.tvn7 😰🦋🦋 Smutny koniec, bo tak blisko finału, a z drugiej strony tak szczęśliwy, bo odeszliśmy razem - mimo wszystkiego. Czym była dla mnie ta przygoda? Czymś niesamowitym! Codziennym wachlarzem emocji- poznaniem wnętrza siebie i swoich wartości!

Uczestniczka podziękowała również internautom za wsparcie jakie od nich otrzymywała po emisji każdego odcinka, w którym wzięła udział:

Kochani, chciałabym Wam podziękować za każde słowo wsparcia dzięki, któremu cały czas na mojej twarzy pojawia się uśmiech! Polubiliście mnie za moje główne cechy: autentyczność, cięte riposty i szczerość, która jest nieodzownym elementem mojego życia. Za pozytywny odbiór mojej osoby, za kibcowanie mi i mojemu partnerowi - za to, ze w Nas wierzycie nadal i widzicie w Nas cudowny duet❤️

Nie zabrakło również wzruszających słów w stronę programowego partnera, Mateusza. Uczestniczka przyznała, że było kilka ciężkich momentów w programie, kiedy sami pogubili się w swoich relacjach:

Matt, Tobie również dziękuję za to, ze przeżyliśmy tę przygodę razem! Nie wyobrażam sobie przeżyć tych chwil z kimś innym 🌟 Niestety sami pogubiliśmy się w grze, którą sami stworzyliśmy. Pomimo burz w Naszej relacji byliśmy jedyna para, która od początku do końca wytrwała razem jako jedność i to jest budujące! #osiągnięcie 😎 Dziękuję również wszystkim uczestnikom- byliście dla mnie jak rodzina i cholernie za Wami tęsknię!!! - niedługo się widzimy!❣️

Matt również podsumował udział w programie, a swoją decyzję o udziale w show potraktował, jako niesamowitą przygodę, którą zapamięta do końca życia:

Wow ale przygoda! Na wszystko jest wyznaczony czas i wszystko dzieje się z jakiegoś powodu 🙏 Niestety Ja i Ania opuszczamy program 😕😇 To była niesamowita przygoda której nie zapomnimy do końca życia. Dziękujemy wam że trzymaliście kciuki i byliście z nami od Poniedziałku do Piątku przez te ostatnie tygodnie 🙌 jesteście najlepsi! 🙆

Aktualnie w finałowym tygodniu "Hotelu Paradise" pozostało jeszcze 5 par: Marta i Łukasz, Szymon i Ola, Adam i Viola, Chris i Marietta, oraz Blondino i Martyna. Komu uda się wygrać program?

Ania i Matt odpadli z "Hotelu Paradise" w pierwszym dniu finałowego tygodnia.

Ania bardzo emocjonalnie pożegnała się z programem. Podziękowała fanom za tak ciepłe przyjęcie jej osoby.

