"Hotel Paradise": Jedna para pożegnała się z programem! Kto odpadł z show? 

Kolejny odcinek programu "Hotel Paradise" już za nami! W poniedziałek, 13 kwietnia ruszył finałowy tydzień hitowego show w TVN7. Kto wygra program? Tego dowiemy się już w piątek, 17 kwietnia! Zanim jednak poznamy finalistów zobaczcie, co działo się w dzisiejszym odcinku! Która para musiała pożegnać się z programem?

Relacja z "Hotelu Paradise"

W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise" mogliśmy oglądać sześć par: Marta i Łukasz, Szymon i Ola, Adam i Viola, Chris i Marietta, Blondino i Martyna oraz Ania i Matt. Na początku programu mogliśmy zobaczyć, co działo się w ostatnim odcinku, kiedy z "Hotelem Paradise" musiał pożegnać się Maciek. A co działo się po "rajskim rozdaniu"? Pozostali uczestnicy wspierali Martę i ocenili, że podjęła słuszną decyzję odsyłając Maćka do domu. Chris nie ukrywał, że ma żal do Marietty o to, że za mało się o niego stara, a Ania przyznała, że cieszy się, że poznała Matta.

My od początku jesteśmy razem Matt- mówiła zachwycona Ania.

W nocy Chris próbował porozmawiać z Mariettą.

Mam nadzieję, że wiesz jakim jestem człowiekiem- mówił Chris.

W pewnym momencie Chris przyznał, że jest zakochany w swojej partnerce. Niestety, ich rozmowa przerodziła się w kłótnię o... Maćka!

Czujesz się za pewnie mając mnie- mówił Chris. Jesteś taka pewna... Chcę być z tobą i kropka, mnie nie interesuje co z tym zrobisz.

Do poważnej rozmowy doszło między Anią i Mattem. Ania nie ukrywała, że jest rozczarowana słowami swojego partnera który przyznał, że gra w programie.

Ja sama się wkręciłam- mówiła zapłakana Ania. Nie mam z kim o tym pogadać, zgubiłam się. Szczerość jest zła? - pytał Matt.

Po trudnej nocy Chris i Matt krytykowali swoje partnerki, które nie chcą ich zrozumieć.

Od osoby, która mówi mi, że mnie kocha oczekuje trochę więcej czasu, a nie chodzi z koleżankami- ocenił Chris. Nie rozumiem Chrisa- przyznała Marietta.

W pewnym momencie uczestnicy show otrzymali list, w którym producenci poprosili ich, żeby spakowali swoje walizki. Dziś jedna para po teście opuści "Hotel Paradise"! Na planie programu pojawiła się Klaudia El Dursi, która przygotowała test dla wszystkich par. Pary musiał odpowiedzieć m.in. na pytania "kto pierwszy zasypia" czy "jak ma na nazwisko twój partner"- uczestnicy zdobywali punkty za takie same odpowiedzi.

Która para poradziła sobie najlepiej, a która najgorzej na teście? Najmniej punktów zdobyli Ania i Matt- niestety, to oni pożegnali się z "Hotelem Paradise"!

Nam było bardzo miło tutaj być- mówiła Ania. Ja za was wszystkich trzymam mocno kciuki. Dla mnie to była super przygoda, byliśmy jak wielka rodzina- dodał Matt.

Ania nie potrafiła ukryć wzruszenia opuszczając "Hotel Paradise". Czy Ania i Matt po programie będą parą, jaką grali przed kamerami?

Pozostałe pary zaczęły zastanawiać się, która para jako kolejna odpadnie z programu... Ale o tym, kto odpadnie z show dowiemy się w następnym odcinku!

Zobacz także: Blondino z "Hotel Paradise" pokazał zdjęcie z przeszłości. Internautki są zachwycone! "Ale słodziak"

Trwa finałowy tydzień w "Hotelu Paradise".

Chris i Marietta kłócili się o Maćka.