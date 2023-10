Ania Bardowska opublikowała nowy film, na którym pokazała swoją córeczkę. Żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" zdradziła przy okazji, czy w minioną niedzielę odbył się chrzest małej Liwii! Ania Bardowska już kilka tygodni temy zdradziła swoim fanom, że uroczystość jest zaplanowana na 29 marca- Ania mówiła wtedy również, kto zostanie rodzicami chrzestnymi jej córeczki. Ale czy chrzest dziewczynki w ogóle się odbył?

W związku z epidemią koronawirusa władze w Polsce już kilka dni temu wprowadziły nowe obostrzenia, według których m.in. na uroczystościach w kościele nie może uczestniczyć wiecej niż 5 osób. Teraz okazuje się, że przez wprowadzone zakazy Ania i Grzesiek Bardowscy postanowili odwołać chrzest swojej córki!

Wpis Ani i Grześka wywołał sporo emocji wśród ich fanów. Część internautów napisała, że para podjęła dobrą decyzję odwołując chrzciny córki. Byli również internauci, którzy przyznali, że oni nie odkładali tak ważnej uroczystości w kościele, a jedynie rezygnowali z przyjęcia. Ania Bardowska postanowiła skomentować wszystkie wpisy.

Jestem bardzo zaskoczona komentarzami dotyczącymi chrztu…nie tym, że ktoś próbuje mi doradzić, bo to nawet miłe i życzliwe może być. Od wczoraj się zastanawiałam czy to skomentować czy zostawić…i nie mogę się powstrzymać, muszę to napisać. Liwię ochrzcimy dopiero kiedy cała sytuacja się uspokoi. Wiem, że moglibyśmy pójść do kościoła chociażby w zwykły dzień i to zrobić teraz…ale kto teraz może czuć się bezpiecznie i ma pewność, że jest zdrowy? Dosłownie każdy… i tutaj nie ma żadnej hierarchii, nie liczy się zawód, stan konta czy sprawowana funkcja- z szacunkiem do wszystkich, ale w obliczu choroby wszyscy jesteśmy równi. Jako matka dwójki dzieci, bardzo przestrzegam wszystkich zasad bezpieczeństwa- napisała Ania. Chrzest w obecnej sytuacji, nawet bez dodatkowych gości, w mojej ocenie byłby nieodpowiedzialny. Księża, sprawując swoją posługę mają większy kontakt z ludźmi, niż ja- dodała.