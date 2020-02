Ania Bardowska pokazała pokój syna! Postawiła na surowy wystrój, nie wszystkim się spodoba

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Dziś już dawno są po ślubie i wychowują dwoje dzieci: 3-letniego synka Jasia oraz kilkumiesięczną Liwię.

Młode małżeństwo mieszka u rodziców Grześka, ale właśnie budują swój dom. Chociaż bardzo dobrze mieszka im się z rodzicami, to jednak woleliby mieć coś swojego. Ania pochwaliła się, jak wygląda aktualny pokój jej 3-letniego synka. Internauci są podzieleni.

Ania Bardowska pokazała pokój syna

Ania Bardowska postanowiła podzielić się tym, jak urządziła pokój swojego synka Jasia. W pomieszczeniu dominuje biel. Widać, że to bardziej minimalistyczny styl. W drewnianych ramkach wiszą obrazki zwierząt co może oznaczać, że chłopiec bardzo się nimi interesuje. Uwadze internautów nie umknął fakt, że na magnetycznej tablicy widnieją już materiały do nauki liter:

Pani Aniu ile synek ma lat że się już literek uczycie?

Ania odpowiedziała, że Jaś ma już 3 lata.

U mnie to samo😂 uczymy się wyrazy pisać, wszędzie chcą pisać... stół, tablica wszystko😂 na szczęście na ścianach nie piszą- napisała jedna z internautek

Za większość ozdób takich jak szafa, czy ramki do zdjęć odpowiedzialny jest sam Grzegorz Bardowski. Jednak nie wszystkim przypadł do gustu nowoczesny i minimalistyczny wystrój pokoju dziecka.

- Czemu tak mało kolorowo jest? Tak klasycznie?

= Lubię takie mało rozpraszające przestrzenie. Dużo impulsów wokół i w sumie cały nasz dom jest taki dość stonowany (może trochę nudny) - odpowiedziała Ania

A Wam jak podoba się wystrój pokoju Jasia? Też wolicie stonowane kolory czy stawialibyście bardziej na żywe kolory?

Ania Bardowska przyznała, że urządzając pokój syna na razie kierowała się swoim gustem. We wnętrzach dominuje biel i nie ma w nim wielu rozpraszających elementów. Za to znajdziemy tam wiele materiałów edukacyjnych.

Anna i Grzegorz Bardowscy niedługo wyprowadzą się do własnego domu. Na razie mieszkają z rodzicami Grzegorza.