Angelina Jolie zdradziła, w jaki sposób wybrano główną bohaterkę do jej filmu. Podczas castingu kierownicy obsady kładli na stole pieniądze i prosili dzieci, by pomyślały, na co wydałyby gotówkę oraz w jaki sposób by ją ukradły. Potem reżyser udawał, że łapie je na kradzieży, a dziecko miało pokazać mu, w jaki sposób kłamie, że tego nie zrobiło. Dziewczynka, która wygrała casting najbardziej poruszyła obsadę.

- Kiedy w końcu odważyła się zabrać pieniądze ze stołu widać, że była bardzo rozemocjonowana. Kiedy zapytano ją później, na co potrzebowała tych pieniędzy, dziewczynka odpowiedziała, że jej dziadek zmarł, a ona nie miała wystarczającej kwoty na trumnę dla niego - powiedziała Angelina.

