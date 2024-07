Już niebawem rusza nowa edycja "Tańca z Gwiazdami", której realizacją zajęła się tym razem telewizja Polsat. W związku z tym na parkiecie zobaczymy wiele gwiazd, które od lat związane są ze stacją, wśród nich m.in. Anetę Zając. Jej udział w show pozytywnie skomentował nawet jej były partner, z którym stosunki są zazwyczaj napięte. Przypomnijmy: Krawczyk skomentował udział Zając w "Tańcu z Gwiazdami"

Do pierwszego odcinka show pozostało jeszcze trochę czasu, ale zdaniem wielu Aneta jest jedną z faworytek. Jej wizerunek wzbudza sympatię, a historia programu pokazuje, że udział w nim przed wieloma gwiazdami otworzył nowe możliwości. Występ w "Tańcu" to nie tylko ogromna szansa dla aktorki, ale też pokaźne wynagrodzenie. Jak donosi "Party", Aneta za każdy odcinek dostanie około 8 tysięcy złotych za każdy odcinek, w którym wystąpi. Jeśli Zając uda się dotrwać do finałowego etapu programu to na jej koncie może pojawić się 112 tysięcy złotych!

Będziecie kibicować Anecie w "Tańcu z Gwiazdami"?

