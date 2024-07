3 z 6

Jak można było pomóc w akcji? Nic prostszego! Wystarczyło zrobić zakupy.

Wszyscy klienci sklepów Carrefour w całej Polsce, którzy do 26 czerwca kupili produkty P&G, takie jak pieluszki i chusteczki Pampers, produkty do pielęgnacji włosów (Head&Shoulders, Pantene i Aussie), produkty do pielęgnacji tkanin i domu (Ariel, Vizir, Lenor, Fairy, AmbiPur), produkty do higieny intymnej (Always, Naturella, Discreet), produkty do higieny jamy ustnej (Oral-B i Blend-a-Med) oraz produkty Gillette, Gillette Venus i Old Spice, mogli przyczynić się do poprawy życia najmłodszych podopiecznych PCK. Procent ze sprzedaży wszystkich tych produktów został im przekazany.