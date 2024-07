Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Aneta Zając weźmie udział w programie Kuby Wojewódzkiego, już wtedy wszyscy zgodnie orzekli, że będzie to jeden z najciekawszych odcinków show. Przypomnijmy: Bardzo młodzieżowa stylizacja Zając w programie Kuby. Postawiła na oryginalne dodatki

W trzecim odcinku pojawił się również Grzegorz Halama, ale to na Anecie skupiła się cała uwaga. Aktorka opowiedziała m.in. o tym, dlaczego zdecydowała się na udział w Tańcu z Gwiazdami i czy spodziewała się wygranej:

Odniosła się również do plotek na temat romansu z Wojciechem Błachem. Przyznała, że ma z nim bardzo dobry, koleżenski kontakt od dawna:

A dziękuję, że pytasz. My z Wojtkiem znamy się od lat i od lat tak samo dobrze nam się układa.

Kuba próbował również wejść na temat Agnieszki Włodarczyk. Zaczęło się od pytania, co zrobiłaby, gdyby zobaczyła film z aktorką, a następnie billboard z jej podobizną. Aneta nie dała się sprowokować:

Kuba: Widzisz film z Włodarczyk. Co robisz?

Zając: Nie oglądam telewizji.

Kuba. No dobra, widzisz ją w sklepie na plazmie.

Zając: Przechodzę dalej.

Kuba: Widzisz ją na wielkim billboardzie i dalej już nie możesz przejść, uciec, bo jest granica, strefa Shengen.

Zając: To zawracam.