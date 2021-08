Opalona Aneta Zając pozuje w bikini. Fani są zachwyceni: "Jaka ty brązowa jesteś"!

Aneta Zając zdradziła swoim fanom, co pomaga jej zachować szczupłą sylwetkę. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia gwiazdy serialu "Pierwsza miłość", na których pokazała, co trenuje.

Aneta Zając pokazała swoim fanom, co pomaga jej zachować szczupłą sylwetkę. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia gwiazdy serialu "Pierwsza miłość", na których zdradziła, co trenuje. Jak Aneta Zając, która w ostatnich miesiącach mocno schudła, dba teraz o swoją formę? Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia aktorki! Aneta Zając pokazała, jak dba o formę Aneta Zając kilka miesięcy temu przeszła naprawdę wielką metamorfozę. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów i dziś zachwyca szczupłą figurą. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" zrzuciła zbędne kilogramy dzięki specjalnej diecie i ostrym treningom- gwiazda ćwiczyła kilka razy w tygodniu przez wiele miesięcy. Aneta Zając odstawiła również cukier, tłuste mięsa i makarony z mąki pszennej- aktorka jadła głósnie warzywa i owoce. Teraz aktorka pokazała, jak udaje się jej zachować świetną sylwetkę. Okazuje się, że aktorka dba o formę na korcie tenisowym! Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie widać, że Aneta Zając trenuje w towarzystwie swoich ukochanych synów. Internauci są zachwyceni fotkami aktorki! - Rewelacyjnie 💥💗😎 - Pieknie💓 - Boska i super 😊 - Na sportowo, najlepiej 😍👍- komentują fani. Zobaczcie sami, jak Aneta Zając dba o świetną figurę! Musimy przyznać, że gwiazda Polsatu wygląda naprawdę świetnie! Zobacz także: Aneta Zając pokazała swój brzuch! Aktorka schudła jeszcze bardziej? Aneta Zając pokazała, co trenuje. Wyświetl ten post na Instagramie. Ściskam Was mocno w tę cudowną słoneczną niedzielę...