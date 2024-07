1 z 8

W piątkowy wieczór odbył się pierwszy koncert w ramach festiwalu Top Trendy 2014. Na scenie zaprezentowali się artyści, którzy w zeszłym roku sprzedali najwięcej płyt w Polsce, a także gości specjalnie i młodzi wykonawcy rywalizujący o nagrodę za najczęściej pobierany legalnie utwór w sieci. Tradycyjnie już do Sopotu zjechała cała plejada gwiazd. Przypomnijmy: Plejada gwiazd pierwszego dnia festiwalu Top Trendy 2014

W Operze Leśnej zjawiła się również Aneta Zając, która zaledwie tydzień temu wygrała "Taniec z Gwiazdami". Aktorka w dziewczęcej stylizacji przyjechała kibicować kolegom z programu, którzy na przestrzeni weekendu będą czarować z sopockiej sceny.

Co ciekawe, kilkanaście minut po przyjeździe Anety, na obiekcie pojawili się również... Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk. Agnieszka z kolei wystąpi w niedzielę podczas Nocy Kabaretowej i w rozmowie z AfterParty.pl zdradziła, że wykona wówczas przebój Kelly Rowland "When Love Takes Over".

Cała trójka unikała się jak ognia, ale tym razem nie byli w stanie bawić się w kotka i myszkę zbyt długo. Do dość niezręcznej sytuacji doszło w momencie, gdy Zając wyszła na papierosa, a kilka metrów dalej stała Włodarczyk z Krawczykiem. Para rozmawiała ze znajomymi przy wejściu na backstage i nie brakowało nerwowych spojrzeń. Nasza kamera również tam była:

Zobaczcie Anetę Zając i Agnieszkę Włodarczyk z Mikołajem Krawczykiem w Sopocie: