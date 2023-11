Aneta z "M jak miłość" przeszła prawdziwą przemianę? A może jej zachowanie, to przemyślana intryga przeciwko Madzi (Anna Mucha)? Bohaterka grana przez Ilonę Lewandowską od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród fanów serialu Telewizyjnej Dwójki- to właśnie przez nią Olek i Madzia z "M jak miłość" rozstali się. Aneta próbowała stworzyć szczęśliwy związek z Olkiem, jednak ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Rozstanie z ukochanym bardzo ją odmieniło. Czy ta przemiara jednak jest prawdziwa? Posłuchajcie, co o swojej bohaterce powiedziała nam Ilona Lewandowska!

Reklama

Zobacz także: "Podjęto ostateczną decyzję" Czy serialowa Ewa naprawdę zniknie z "M jak miłość"?!

Reklama

Ilona Lewandowska opowiedziała nam o Anecie z "M jak miłość".