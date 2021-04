Aneta Kręglicka zmieniła fryzurę i postawiła na ostre cięcie oraz loki. Fanka: "Bardzo delikatnie, młodzieńczo"

Aneta Kręglicka to jedna z gwiazd, która jest wierna swojej fryzurze, którą nosi już od wielu lat. Do tej pory modelka nosiła długie blond włosy z charakterystyczną grzywką zasłaniającą oko. Wygląda na to, że taki look to już przeszłość! Aneta Kręglicka zaprezentowała się w krótkich, kręconych włosach. Co za metamorfoza!

Aneta Kręglicka zmieniła fryzurę i postawiła na loki

Aneta Kręglicka to bez wątpienia jedną z najbardziej stylowych polskich gwiazd. Wszyscy pamiętają o jej ogromnych sukcesach i tytułach Miss Polonia i Miss Świata 1989, które zdobyła. Modelka przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu, ale jeśli chodzi o fryzurę - tu jest wierna długim blond włosom. Teraz okazuje się, że Aneta Kręglicka odważyła się na zmianę i zaprezentowała się w krótkich lokach.

Czy to oznacza, że gwiazda zdecydowała się na ostre cięcie? Spokojnie, to jedynie kwestia ułożenia, która sprawia, że włosy wyglądają zdecydowanie krócej. A co z lokami? Okazuje się, że Aneta Kręglicka naturalnie ma kręcone włosy i tak najczęściej wygląda w domowym zaciszu.

Dawno obiecany post o włosach. Takiej raczej mnie nie znacie, z natury jestem zakręcona. Takie jest moje domowe i wakacyjne emploi. Inne, to proste włosy z grzywą lubianą, ale też czasami krytykowaną. - napisała na Instagramie Aneta Kręglicka.

Była miss zdecydowała się też opowiedzieć o pielęgnacji włosów, jaką stosuje na co dzień. Okazuje się, że Aneta Kręglicka bardzo dba o swoje włosy i regularnie oprócz kosmetyków stosuje też mezoterapię głowy.

A więc loka kręcę naturalnie, włosy po myciu delikatnie ugniatam palcami na mokro i suszę bez użycia suszarki. Wtedy do pielęgnacji używam serii Kérastase Resistance/Thérapiste. Natomiast proste układam na grubą szczotkę, już suche zakręcam na 15 minut na średniej wielkości wałki

Fanki są zachwycone kręconymi włosami gwiazdy. Choć niektórzy wolą ją w prostych włosach poj zdjęciem z nową fryzurą pojawiło się mnóstwo komplementów:

Piękna i taka i z grzywka w prostych ślicznie ci w tych zakręconych ale w prostych też pięknej kobiecie we wszystkim do twarzy Pięknie Pani w tej fryzurze. Bardzo delikatnie, młodzieńczo. Bardzo pasuje do Pani filigranowej urody

Tylko spójrzcie, jak Aneta Kręglicka wygląda w naturalnych lokach. Dla gwiazdy czas się zatrzymał!

Aneta Kręglicka zazwyczaj nosi długie proste włosy z grzywką na bok. Teraz okazuje się, że naturalnie jej włosy są kręcone.

Aneta Kręglicka jako Miss Świata podczas wyborów w 1989 roku. Wtedy gwiazda nosiła lekko falowane włosy.