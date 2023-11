Menadżer i życiowy partner Anelli, Duduś w rozmowie z serwisem Kozaczek.pl zdradził szczegóły spotania i negocjacji.

- W trakcie rozmowy z panią Manager wyczułem że chodziło im tylko o to by na wizerunku Anelli skorzystać, propozycja która padła - występ w teledysku. Managerka próbowała nam wmówić, ze to już wyższy poziom, że występ w teledysku z Natalią Kukulską to prestiż i niektórzy nawet to za darmo robią….. Odebrałem to tak, że chcą po prostu za marne grosze lub za darmo wykorzystać twarz i ciało Anneli do teledysku, który jeszcze w negatywny sposób opowiada o zmianach, operacjach - przedstawia swój punkt widzenia partner Anelli - napisał Duduś serwisowi Kozaczek.pl.