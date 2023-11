1 z 5

Anella nieustannie budzi kontrowersje. Obok miłośniczki operacji plastycznych zdecydowanie nie da się przejść obojętnie. Wygląd Anelli komentowali już Krzysztof Gojdź czy Joanna Przetakiewicz, co nie spodobało się nowej celebrytce. Teraz o Anelli wypowiedziała się Dominika Gwit, która jak nikt doskonale wie, co znaczy być ocenianym na podstawie swojego wyglądu. Co powiedziała o Anelli? Jej słowa was zaskoczą! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

