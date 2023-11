Dudu, menadżer Anelli, odpowiedział na nasze pytanie drogą mailową i nie zażądał za swoją wypowiedź zapłaty. Przyznał jednak, że faktycznie rozmawiał z Wirtualną Polską o pieniądzach za wywiad z Anellą. Wyjaśnił, że chodziło o wywiad w formie wideo, który miał zostać nagrany w Warszawie jak najszybciej. Anella i jej menadżer, który jest również życiowym partnerem celebrytki, nie mieszkają w stolicy. Kwota, której zażądał menadżer polskiej Barbie, miała być pokryciem kosztów dojazdu do Warszawy, noclegu oraz przygotowania do występu przed kamerą. Nie potwierdził jednak, że rzeczywiście chodziło o 3,5 tysiąca złotych.

- WP chciał wideo wywiad w Warszawie... W dodatku redaktor cisnął, żeby było to jak najszybciej. Dużo chcieli otrzymać, czyli Anellę przed kamerą, ale nic nie dać w zamian. Nie tak się bawimy. W ocenie Anelli, jak i mojej, nie warto było ponieść kosztów związanych z podróżą, noclegiem, makijażem, fryzjerem itp. i to w dodatku w jak najszybszym czasie (tak jak redaktor to chciał) - skomentował sprawę Dudu.