Michał Wiśniewski ma za sobą aż pięć ślubów! Ten ostatni utrzymał w tajemnicy, teraz zdradził nieco szczegółów w rozmowie z Izabelą Janachowską. Przy okazji porównał aktualną żonę do tych byłych... Pola jest wyjątkowa inna niż moje dotychczasowe partnerki Co miał na myśli? Zobacz także: Michał Wiśniewski na ślub z Mandaryną wydał 2 miliony. Na tym z Polą było skromnie. Dopiero teraz pokazał jak wyglądali! Michał Wiśniewski o swoich ślubach Michał Wiśniewski niedawno przywitał na świecie swoje piąte dziecko. Falco Amadeus to owoc jego związku z niedawno poślubioną żoną Polą. Ich ceremonia ślubna odbyła się w tajemnicy i była zdecydowanie skromniejsza niż poprzednie śluby. Ten z Mandaryną w lodowym zamku w końcu kosztował aż dwa miliony złotych! Bańka tam lekką ręką weszła. To były takie czasy, że bańka w tą czy bańka w tamtą nie grały roli - przyznał w rozmowie z Izabelą Janachowską Pierwsze zdjęcie z piątego ślubu, Michał Wiśniewski pokazał z okazji tegorocznych Walentynek. Dopiero teraz zdecydował się co nieco opowiedzieć o tym wydarzeniu: Ślub był przed porodem. My dokładnie w niecały rok po poznaniu się wzięliśmy ślub. To nie jest tak, że to było nieprzemyślane. Mieszkaliśmy ze sobą prawie rok, wzięliśmy ślub w połowie marca. Byliśmy ze sobą od kwietnia, a mieszkaliśmy od lipca - wyznał muzyk Przy okazji przyznał, że jego żona Pola nie przejmuje się krytycznymi komentarzami internautów, którzy uważają, że piąta ceremonia ślubna Michała świadczy tylko o tym, że nie jest stały w uczuciach. Michał Wiśniewski ma nadzieję, że Pola zostanie jego ostatnią żoną i przy okazji wspomina wszystkie poprzednie: Ona jest cała wspaniała. Każda żona była wspaniała, nie mogę inaczej powiedzieć,...