Andziaks pokazała nowe zdjęcie i rozpętała się burza. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół
Andziaks aktywnie działa w sieci i regularnie publikuje treści w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem małego Franco, który skończył już trzy miesiące. Uwagę internautów zwróciło jednak coś zupełnie innego. Od razu posypały się komentarze. Sprawdź szczegóły.
Andziaks to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych influencerek w kraju, a jej życie rodzinne od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie wśród internautów. Zdjęcie z synkiem, które pojawiło się ostatnio w mediach społecznościowych celebrytki wywołało lawinę komentarzy. Nie dotyczyły one jednak małego Franco.
Andziaks w ogniu krytyki
Niedawno Andziaks pokazała rozczulający kadr, na którym influencerka porównała 3-miesięcznego Franco do Charlie kiedy w tym samym wieku. Publikacja szybko wzbudziła duże zainteresowanie internautów i wywołała lawinę wpisów. Tym razem jednak uwagę części obserwatorów przyciągnęła nie sama tematyka rodzinnego porównania, lecz - ich zdaniem - zbyt mocno poddane obróbce fotografie, które stały się głównym tematem dyskusji w komentarzach.
Na zdjęciu z małym Franco pojawiła się również Ola Nowak. Internauci zauważyli, że zarówno ona, jak i Andziaks wyglądają na nim inaczej niż na co dzień, co sprawiło, że część osób miała trudność z ich rozpoznaniem. W komentarzach pojawiły się opinie, że efekt ten wynika z wyraźnego retuszu fotografii, który znacząco zmienił ich naturalne rysy.
Matko i córko, a co tu się stanęło z twarzami? Ola kompletnie nie podobna do siebie. Angelika, poniosło Cię z obróbką
Tak obrobione to zdjęcie, że myślałam że to AI
Andziaks po raz drugi została mamą
Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, od lat należy do najpopularniejszych influencerek w Polsce, a jej życie prywatne - szczególnie macierzyństwo - wzbudza ogromne zainteresowanie internautów. Jej pierwsza ciąża i narodziny córki Charlotte były szeroko komentowane w sieci, a sama influencerka zdecydowała się nawet pokazać poród, co wywołało duże emocje i dyskusje wśród odbiorców.
Równie dużo uwagi przyciągnęła jej druga ciąża i narodziny syna Franco, które również relacjonowała w mediach społecznościowych.
Zobaczcie zdjęcie, które wywołało takie emocje wśród internautów.
