Andziaks i Luka to jedni z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Niespełna dwa miesiące temu powitali na świecie drugie dziecko, synka Franco. Jak się okazuje, małżonkowie nie zamierzają zwalniać tempa i już wyruszyli z maluszkiem na jego pierwsze zagraniczne wakacje. Do sieci właśnie trafiły pierwsze kadry z wyjazdu Andziaks, Luki, małej Charlotte i Franco. Postawili na egzotyczny kierunek, który kochają polskie gwiazdy.

Andziaks i Luka polecieli z Charlotte i dwumiesięcznym Franco do Dubaju

Choć ma zaledwie dwa miesiące, mały Franco już stał się ulubieńcem internautów. Ci są zachwyceni opiekuńczością małej Charlotte i tym, jak traktuje braciszka, a także faktem, że maluszek od pierwszych chwil po narodzinach wkroczył w wielki świat internetu. Franco ma już za sobą baby shower u Lil Masti i Tomasza Woźniakowskiego, a niedawno Andziaks i Luka ogłosili pierwszy lot z dwumiesięcznym synem, co spotkało się z falą zachwytów, ale i krytycznych komentarzy.

Najnowsze InstaStories Luki jasno wskazują, że cała rodzina poleciała do Dubaju. Do sieci trafiły pierwsze kadry z podróży. Luka wstawił zdjęcia prosto z dubajskiego hotelu. To niemałe zaskoczenie dla ich fanów, zważywszy na fakt, że ich syn Franco ma zaledwie dwa miesiące.

Pierwsze wakacje w 4 ogłosili na Instagramie.

Internauci zaniepokojeni podróżą Andziaks i Luki z dwumiesięcznym synem. Fala krytyki

Choć wielu internautów spekulowało, że kierunkiem podróży faktycznie będzie Dubaj, nie zabrakło również zaniepokojonych głosów dotyczących dwumiesięcznego Franco. Fani Andziaks i Luka pytali wprost, czy tak daleki wyjazd jest dla niego na pewno bezpieczny.

Współczuję waszym dzieciom, ten chłopiec nawet nie zdążył przyzwyczaić się do domu.

Ogólnie fajnie, ale dziecko się dopiero urodziło i już jest ciągane wszędzie... pisali internauci.

Jedna z internautek napisała do Luki krytyczną wiadomość, sugerując, że taka podróż nie jest najlepszym pomysłem dla ich dzieci. Influencer odniósł się do niej, publikując na InstaStories zdjęcie zachwyconej Charlotte. Jak widać, cała rodzina bezpiecznie dotarła na miejsce, a dobre nastroje ich nie opuszczają.

Choć na razie nie wiadomo, jak długie wakacje planują, Luka i Andziaks na bieżąco relacjonują swój rodzinny pobyt w Dubaju. Zobaczcie zdjęcia!

Relacja Luki, fot. Instagram@lucky_luka_official

