Lisiecki zastąpi Janka w „M jak miłość”! Wielkie zmiany w nowym sezonie serialu!

W nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach na widzów czekają spore zmiany i nie chodzi tylko o wyrok w sprawie Olka Chodakowskiego, ale przede wszystkim o posterunek w Lipnicy. To tam zajdą ogromne zmiany! Andrzejek, który marzył o tym, aby zostać policjantem najprawdopodobniej zda egzaminy i zostanie partnerem Soni!? Co z Jankiem?

Andrzejek zastąpi Janka w „M jak miłość”?

Policjanci w Lipnicy zyskają nowego kolegę! Wszystko wskazuje na to, że Andrzejek spełni swoje marzenia i będzie mógł założyć mundur policyjny. Jednak to nie koniec zmian! W nowym sezonie Staszek zamierza zrezygnować z funkcji komendanta i jak donosi se.pl jego funkcję przejmie Janek. To oznacza, że jego miejsce obok Soni zajmie Andrzejek.

Tomasz Oświeciński, który gra Lisieckiego, pochwalił się na Instagramie zdjęciem z planu serialowego i tym samym zdradził, że pędzie patrolował ulice u boku Soni:

Dzis na planie "M jak miłość" #TomaszOswiecinski - napisał aktor na Instagramie.

Fani serialu są zachwyceni faktem, że Andrzejkowi udało się zdać testy do policji i już niedługo będzie można zobaczyć go w nowej funkcji.

Andrzejek już w roli policjanta 😍 nie mogę się doczekać 😎 Pasuje Pan do tej roli jak mało kto 😜 Widzę że testy do policji zdane na plus 😀 i tak trzymać 😊😊 Co za duet 😊

Sądzicie, że zostanie surowym policjantem?

Janek dostanie awans w nowym sezonie "M jak miłość".