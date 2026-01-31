Reklama

Andrzej Piaseczny po raz kolejny udowodnił, że w „The Voice Senior” nie ma tematów tabu. Choć jego piosenki od lat nuci cała Polska, artysta wcale nie uważa się za ideał – wręcz przeciwnie.

Szczere wyznanie Piaska w „The Voice Senior”

Andrzej Piaseczny na planie muzycznego show TVP2 zdobył się na zaskakująco szczere wyznanie. Okazuje się, że od lat zmaga się z poważnymi problemami z ortografią.

Wszystko wydarzyło się po występie jednej z uczestniczek „Przesłuchań w Ciemno”. Małgorzata Jędrzejewska, emerytowana nauczycielka języka polskiego, zachwyciła trenerów swoim wykonaniem. To właśnie ona stała się dla Andrzeja Piasecznego pretekstem do poruszenia osobistego problemu, z którym jak sam przyznał, zmaga się od dawna.

Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem… Czy pani ma jakiś sposób?
- zapytał wprost artysta, autor tekstów ponad stu przebojów.

Szczerość Piasecznego rozbawiła studio, a do rozmowy szybko włączył się Robert Janowski.

'Żaba' przez 'rz' piszesz?
- zapytał z uśmiechem.
Trener „The Voice Senior” nie próbował się wybielać. Wręcz przeciwnie z rozbrajającą szczerością przyznał, że ortografia to jego pięta achillesowa.

Wszystko piszę po prostu odwrotnie. Czytam dużo i tak dalej… nie potrafię się nauczyć pisać, absolutnie
- wyznał bez ogródek.

Odpowiedź Małgorzaty Jędrzejewskiej wywołała prawdziwy aplauz.

To już nie ma co walczyć. Musisz to polubić!
- stwierdziła z uśmiechem była polonistka.

Reakcja Andrzeja Piasecznego była natychmiastowa i bardzo emocjonalna.

Kocham panią, kocham panią!
- krzyknął rozbawiony i wyraźnie wzruszony artysta.

Czy sympatyczna nauczycielka przejdzie do kolejnego etapu programu? Przekonamy się już w najbliższą sobotę o godz. 20:00 w TVP2 oraz TVP VOD. W odcinku „Sing Off” każdy z trenerów będzie musiał podjąć trudną decyzję. Spośród sześciu osób w drużynie wybierze tylko cztery, które awansują do kolejnego etapu siódmej edycji „The Voice Senior”. Emocji na pewno nie zabraknie.

