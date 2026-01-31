Andrzej Piaseczny w „The Voice Senior”. „Jestem kompletnym dysortografem!”
Choć jego piosenki zna cała Polska, sam przyznaje, że ortografia od lat jest jego największą zmorą. Andrzej Piaseczny podczas nagrań „The Voice Senior” zaskoczył wszystkich szczerością i w rozmowie z uczestniczką emerytowaną polonistką otwarcie opowiedział o swoich problemach. Jego wyznanie wywołało salwy śmiechu i wzruszenie w studiu.
Andrzej Piaseczny po raz kolejny udowodnił, że w „The Voice Senior” nie ma tematów tabu. Choć jego piosenki od lat nuci cała Polska, artysta wcale nie uważa się za ideał – wręcz przeciwnie.
Szczere wyznanie Piaska w „The Voice Senior”
Andrzej Piaseczny na planie muzycznego show TVP2 zdobył się na zaskakująco szczere wyznanie. Okazuje się, że od lat zmaga się z poważnymi problemami z ortografią.
Wszystko wydarzyło się po występie jednej z uczestniczek „Przesłuchań w Ciemno”. Małgorzata Jędrzejewska, emerytowana nauczycielka języka polskiego, zachwyciła trenerów swoim wykonaniem. To właśnie ona stała się dla Andrzeja Piasecznego pretekstem do poruszenia osobistego problemu, z którym jak sam przyznał, zmaga się od dawna.
Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem… Czy pani ma jakiś sposób?
Szczerość Piasecznego rozbawiła studio, a do rozmowy szybko włączył się Robert Janowski.
'Żaba' przez 'rz' piszesz?
Trener „The Voice Senior” nie próbował się wybielać. Wręcz przeciwnie z rozbrajającą szczerością przyznał, że ortografia to jego pięta achillesowa.
Wszystko piszę po prostu odwrotnie. Czytam dużo i tak dalej… nie potrafię się nauczyć pisać, absolutnie
Odpowiedź Małgorzaty Jędrzejewskiej wywołała prawdziwy aplauz.
To już nie ma co walczyć. Musisz to polubić!
Reakcja Andrzeja Piasecznego była natychmiastowa i bardzo emocjonalna.
Kocham panią, kocham panią!
Czy sympatyczna nauczycielka przejdzie do kolejnego etapu programu? Przekonamy się już w najbliższą sobotę o godz. 20:00 w TVP2 oraz TVP VOD. W odcinku „Sing Off” każdy z trenerów będzie musiał podjąć trudną decyzję. Spośród sześciu osób w drużynie wybierze tylko cztery, które awansują do kolejnego etapu siódmej edycji „The Voice Senior”. Emocji na pewno nie zabraknie.
