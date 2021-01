Andrzej Piaseczny świętuje urodziny razem z chorą mamą. Pokazał poruszające wspólne zdjęcie i ma tylko jedno życzenie

Dla Andrzeja Piasecznego to muszą być wyjątkowo trudne urodziny. Popularny wokalista, ktory kończy dziś równo 50 lat, spędza je z mamą. I, jak wynika ze zdjęcia, w szpitalu. We wzruszającym poście na Instagramie napisał czego by sobie życzył w ten wyjątkowy dzień.

Fani talentu Andrzeja Piasecznego, czyli popularnego "Piaska" doskonale znają jego mamę, panią Alicję. Wszyscy pamiętamy ją jako gwiazdę programu "Starsza pani musi fiknąć", w którym wraz z Andrzejem zostali poddani dość ekstremalnym wyzwaniom. Wokalista i juror programów rozrywkowych zawsze pokazywał jak mocną więź ma z mamą.

Andrzej Piaseczny spędza urodziny z mamą w szpitalu

Ostatnie dni muszą być dla nich wyjątkowo trudne. Andrzej Piaseczny, który w środę obchodzi urodziny, pokazał właśnie zdjęcie. Z kontekstu wynika, że zostało zrobione prawdopodobnie w szpitalu. Pani Alicja, która swoje urodziny obchodziła dwa dni wcześniej, jest w szlafroku, a na jej twarzy widać rurkę wspomagającą oddychanie.

Od kilku już lat urodziny świętujemy wspólnie. Pomiędzy moimi, które jutro, a wczorajszymi Mamy. To już sto trzydzieste trzecie! Ależ ten czas... Gdybyśmy mogli sobie czegoś życzyć, to bardzo prosimy o dobre myśli, których nam teraz dla zdrowia bardzo potrzeba ❤️- napisał Piaseczny.

Na odpowiedź przyjaciół i fanów nie musiał długo czekać. Pani Alicja i Andrzej zostali wprost zasypani życzeniami.

Jesteście piękni Waszą miłością. Cudownie się na Was patrzy. Gratuluję Mamie Syna, a Synowi Mamy. Życzę, jak najwięcej chwil we wspólnych uściskach. Miłość wszystko przetrwa i nie da się ukryć tego bijącego blasku. Pozdrawiam, myślę... ❤️- czytamy życzenia od profilu Ich Troje. Wysyłam do Was wielką paczkę dobrych myśli 🌺 Życzenia zdrowia i uśmiechu też wysyłam💛- pisze dziennikarka TVN Anita Werner. Wysyłam ❤️❤️❤️ - dopisała Magda Mołek. Dużo zdrowia 🙏 - pisze wokalista i popularny prezenter muzyczny Maciej Smoliński.

My również dołączamy się do tego strumienia dobrych myśli.

O swojej relacji z mamą Andrzej Piaseczny mówił w jednym z wywiadów.

Mama uczyła w szkole biologii, tata pracował w zakładach chemicznych. Zmarł, gdy byłem na studiach. Mam po nim charakter, jestem drobiazgowy i uważny. (...) Łapię się na tym, że myślę jak on. (...) Jestem za to emocjonalny jak matka. I uparty. Dlatego czasem się kłócimy. Ale szczerze się przyznaję: jestem maminsynkiem. Gdy działo się źle, biegłem do mamy. Znajdowałem u niej czułość i opiekę. Dalej jej szukam - wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem".

Andrzej Piaseczny i pani Alicja: