Niewyobrażalne rzeczy w „The Voice Senior”. Po Andrzeju Piasecznym nikt się tego nie spodziewał

Już dziś o godzinie 21:00 widzowie zobaczą pierwszy odcinek drugiej edycji muzycznego talent show "The Voice Senior". Jak się okazuje, wszyscy, którzy zasiądą przed telewizorami, będą świadkami nietypowych wydarzeń, na których widok ciężko będzie pohamować łzy. Co takiego zobaczymy w premierowym odcinku? Pora przygotować się na ogrom emocji, które zapewni nam nie tylko jeden z uczestników, ale i Andrzej Piaseczny. Czegoś takie po jurorze się nie spodziewaliśmy.

"The Voice Senior": łzy wzruszeń i ogromne emocje. Co zrobił Andrzej Piaseczny?

W premierowym odcinku drugiej edycji "The Voice Senior" będą towarzyszyć nam nie tylko muzyczne emocje. Jak mogliśmy dowiedzieć się z krótkiej zapowiedzi, która pojawiła się w mediach społecznościowych programu, kiedy na scenie pojawi się 67-letni Jan Adamiak dojdzie do niebywałych rzeczy, ponieważ uczestnik zdecyduje się poprosić swoją ukochaną o rękę, oczywiście przed kamerami! Reakcja Andrzeja Piasecznego była nie do przewidzenia.

Schodząc ze sceny, podszedłem do niej. Zrobiła taką minę, takie oczy... Urzekła mnie. Objąłem ją, pocałowałem w policzek i tak się zaczęło - opowiadał pan Jan wspominając początki swojej znajomości z narzeczoną - Mój skarbulek, moja Wandziulka jest super kobietą. Potrafi doradzić, pomoże, przytuli... Myślę, że w tym wieku to jest bardzo ważne - dodał.

Kiedy pani Wanda pojawiła się na scenie i na oczach jurorów oraz publiczności odpowiedziała "Tak kochanie" na to jedno z najważniejszych w życiu pytań, z jurorskiego fotela natychmiast poderwał się Andrzej Piaseczny, który podszedł do zakochanych wręczając 67-letniemu uczestnikowi swój pierścionek!

Dla mnie to drobiazg, ale dla państwa to jest początek nowego życia - powiedział artysta.

Radość, która malowała się na twarzy pana Jana i pani Wandy trudno opisać. To po prostu trzeba zobaczyć. Uwaga - wzruszenie gwarantowane! Trzeba przyznać, że Andrzej Piaseczny zdobył się na naprawdę niezwykły gest, a historię swojego zaręczynowego pierścionka kobieta będzie z pewnością długo wspominać. Nie pozostaje nam nic innego jak pogratulować zakochanym i życzyć stu lat miłości!

