Andrzej Piaseczny skomentował swój coming out! Na artystę wylała się fala hejtu? 

Andrzej Piaseczny przy okazji promocji swojej płyty zdecydował się na bardzo ważne w swoim życiu wyznanie. W rozmowie z dziennikarzem Radia ZET, na pytanie czy to nie jest przypadek, że w utworzy "Miłość" śpiewa o uczuciu do mężczyzny, Andrzej Piaseczne odpowiedział: Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem Teraz wokalista zabrał głos po raz pierwszy po tym wyznaniu! Co powiedział? Zobacz także: Andrzej Piaseczny po raz pierwszy opowiedział o "nim"! "Mówię o tym z uśmiechem". Szczere wyznanie wokalisty Andrzej Piaseczny zabiera głos po coming oucie Andrzej Piaseczny promuje swoją nową płytę "50/50". Szczególnych echem w mediach odbiła się jednak jego deklaracja o miłości, o której opowiedział przy okazji rozmowy o utworze "Miłość" znajdującej się na płycie. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem – mówił na antenie Radia Zet, Andrzej Piaseczny. Wokalista na Instagramie zabrał głos po raz pierwszy od miłosnego wyznania podczas wywiadu. Swoją relację rozpoczął od pokazania przepięknych tulipanów, a wideo okrasił komentarzem: Dla odpoczynku od różnych wiadomości… - kwiecie! Chwilę później jednak dodał: Tyle się dzisiaj dzieje, że odczuwam jakąś presję, że powinienem się dzisiaj uczesać czy co... Jak widać dobry humor towarzyszy mu cały dzień. Na kolejnym nagraniu Andrzej Piaseczny zabawnie wyliczał: Nic się nie zmieniło. Ręka jest... Noga jest... Pies jest... Kura...