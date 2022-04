Andrzej Piaseczny  apeluje o pomoc Ukrainie. Fani mocno: "Ośmiesza się pan"

Styl militarny damski to ubrania w ziemistych, zielonkawych kolorach, buty na wysokim obcasie, dwurzędowe płaszcze i marynarki oraz odważne masywne dodatki. Styl militarny nawiązuje do wojskowego szyku i cieszy się dużą popularnością. Ubrania w stylu wojskowym podkreślają odwagę, siłę i indywidualność. Styl militarny damski – khaki, zieleń i beż Styl militarny damski to przede wszystkim wygoda i funkcjonalność. Ubrania, dla których inspiracją stało się wojsko szczególnie przeznaczone są dla osób, które lubią manifestować swoją indywidualność . Kreacje w stylu militarnym damskim szyte są w ziemistych kolorach, często w odcieniu oliwkowej czy zgniłej zieleni, piaskowego beżu, khaki, brązu i szarości. Styl militarny nawiązuje do wojskowego środowiska, ale pozwala zachować damską elegancję i seksapil. Ubrania stanowiące bazę stylu to dwurzędowe płaszcze i militarne marynarki. Popularnością wśród stylizacji cieszą się także drapowane bluzki i szerokie pasy zapinane w talii. Stylizacja powinna bazować na jednym tematycznym elemencie. Decydując się na wybór np. wojskowej kurtki należy połączyć ją ze skórzaną asymetryczną spódnicą , legginsami lub rurkami i czarną koszulą, aby złagodzić całościowy wygląd stylizacji. Dodatki do damskiego stroju w stylu militarnym – pagony, guziki i klapy Dodatki do stylu militarnego to czapki pilotki, metalowe guziki na koszulach, pagony na bluzkach, klapy na kieszeniach i torby z łańcuszkami lub frędzlami. Do oliwkowej sukienki lub kombinezonu z pagonami w kolorze khaki możesz założyć czarne sandały na szpilce. Militarne obuwie dopełniające stylizacje to oficerki, sztyblety, czarne sandały oraz buty na koturnie . Biżuteria w stylu militarnym to metalowe szerokie bransolety, naszyjniki ze starego złota, ciemne okulary i duże kolczyki. Militarną stylizację...