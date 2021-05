Andrzej Piaseczny po raz pierwszy komentuje swój coming out! "Nie będę uciekał od odpowiedzi..."

Andrzej Piaseczny zdecydował się na odważne wyznanie na temat swojej orientacji, promując swoją najnowszą płytę w Radiu ZET. Artysta powiedział wprost, że piosenka "Miłość" o uczuciu do mężczyzny jest właśnie o nim: Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem Wokalista już od dawna nie zamierzał ukrywać swoich poglądów, a słynne nagranie z jego urodzin odbiło się w mediach głośnym echem. Teraz gwiazdor w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zdradził, że po tym wszystkim, co wydarzyła się w jego życiu zdaje sobie sprawę, że jego współpraca z TVP może się zakończyć? Co dalej z fotelem jurora w " The Voice Senior "? Andrzej Piaseczny nadal będzie jurorem w "The Voice Senior"? Andrzej Piaseczny do niedawna niewiele mówił o swoim życiu prywatnym, ale w ostatnim czasie to się zmieniło. Gwiazdor informował o ciężkim przebiegu zakażenia koronawirusem , odnosił się do kontrowersyjnego nagrania z 50. urodzin i zarzutów, że jedynie udawał chorobę. Teraz artysta w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznał otwarcie, że jego współpraca z TVP stoi pod znakiem zapytania. Andrzej Piaseczny mówi wprost, że choć nie ma jeszcze oficjalnej informacji za kupisami mówi się, że nie otrzyma kolejnej umowy: Jeśli mnie zatrudniają w programie muzycznym, idę i zajmuję się muzyką. Właściwie: zatrudniali. Nie sądzę, żebym pozostał w jury 'The Voice Senior'. Ludzie, którzy podejmują decyzje, są twardogłowi i nie mają takich dylematów jak ja. Dla nich wszystko jest albo czarne, albo białe i cóż, mają do tego prawo. Nie spotkały mnie ze strony TVP żadne przykrości, ale z rozmów zakulisowych wiem, że raczej nie dostanę propozycji...