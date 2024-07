Andrzej Młynarczyk zaręczył się ze swoją partnerką! Gwiazdor serialu "M jak miłość" zdradził szczegóły swoich oświadczyn w programie "Pytanie na śniadanie".

Aktor po raz pierwszy publicznie opowiedział o ukochanej i przyznał, że poprosił ją o rękę. Jak się okazuje, Andrzej Młynarczyk zaręczył się w kościele - tuż przed Bożym narodzeniem! Aktor do tej pory ukrywał radosną nowinę nawet przed koleżanką z planu. Barbara Kurdej- Szatan z którą pojawił się w PnŚ nie kryła zaskoczenia wyznaniem o zaręczynach Młynarczyka.

Co zdradził na antenie gwiazdor?

Było tradycyjnie. Zawsze wiedziałem jak to będzie dlatego, że poznaliśmy się w kościele. I rzeczywiście wiedziałem, że to będzie to samo miejsce, więc również zaręczyłem się w kościele - zdradził Andrzej Młynarczyk. Moja ukochana Eliza nie jest aktorką, jest spoza branży. Eliza pracuje jako projektant, jest architektem, ale również jest dziennikarzem.