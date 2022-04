Andrzej Korzyński nie żyje. Kompozytora żegnają gwiazdy: "Nie tak miały wyglądać te święta…"

Wczoraj zmarł Andrzej Bizoń, 44-letni Mister Polski z 2000 roku, niezawodowy aktor ("Niania", "Na wspólnej") oraz model. Od lat Bizoń zmagał się z bardzo poważną chorobą - ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa). Na kilka dni przed śmiercią mężczyzna stracił wzrok. Przyczyną śmierci było uduszenie: Andrzej Bizon nie żyje. W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających - napisał jego przyjaciel, Mateusz Połeć. Gwiazdy żegnają Andrzeja Bizonia we wzruszających wpisach. Andrzej Bizoń nie żyje. Kim był? O Andrzeju było głośno na początku XXI wieku. W 2000 roku został Misterem Poland, wystąpił w show Polsatu „Dwa światy”, realizował się jako model, współprowadził wielkie gale z gwiazdami. Tak zapamiętała go Marzena Cieślik, Miss Polonia 2006: Żegnaj Andrzeju, to Ty poprowadziłeś mnie po koronę. Ty we mnie wierzyłeś a ja wierzę, że będziesz jednym z najbardziej szarmanckich i przystojnych aniołów. Spoczywaj w pokoju - napisała na Facebooku. Andrzeja żegna również aktorka, Magda Modra: Do zobaczenia. Wiem, że kiedyś jeszcze zobaczę ten uśmiech! Wyświetl ten post na Instagramie. Do zobaczenia🖤 Wiem, że kiedyś jeszcze zobaczę ten uśmiech🖤 Post udostępniony przez...