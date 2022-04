Nie żyje Agnieszka z Lider Dance. Wokalistka zmarła nagle 

Nie żyje Marcin Felek. Do tragicznej śmierci wokalisty zespołu NoLime doszło podczas wieczoru kawalerskiego w miniony weekend. Gwiazdor disco polo zginął, próbując ratować dwóch mężczyzn, którzy wypadli z łódki do wody. Marcin Felek miał żonę oraz dwójkę dzieci. Co dokładnie wydarzyło się dramatycznego wieczora? Zobacz także: Nie żyje uczestnik hitowego programu TTV! Mężczyzna zmarł w tragicznych okolicznościach Tragedia na wieczorze kawalerskim. Nie żyje Marcin Felek, wokalista zespołu NoLime Tragicznie zmarły Marcin Felek, wokalista zespołu NoLime miał zaledwie 35 lat, kochającą żonę i dwoje wspaniałych dzieci. Według informacji podanych przez disco-polo.info, w miniony weekend bawił się jako gość na wieczorze kawalerskim w miejscowości Rudnik Pierwszy. Dwóch uczestników imprezy postanowiło popływać na łódce, nagle z niewiadomych przyczyn znaleźli się w wodzie i wzywali pomocy. Wokalista disco polo postanowił bohatersko im pomóc i skoczył z pomostu do wody, niestety już nie wypłynął. Jak udało się ustalić redakcji disco-polo.info Marcin pod wodą znajdował się ponad 30 minut, a jego ciało wyłowili nurkowie - czytamy na stronie portalu. Mężczyznom, którym na pomoc ruszył Marcin Felek, nic się nie stało. Tragicznie zmarłego wokalistę żegnają koledzy z zespołu: Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu - napisał na Facebooku zespół NoLime. Prokuratura bada sprawę. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia. Zobacz także: Nie żyje Ewa Demarczyk. Gwiazda odeszła w...