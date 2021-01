Andrzej Grabowski żegna Ryszarda Kotysa: "Panie Paździoch, nie był pan mendą"

Andrzej Grabowski pożegnał Ryszarda Kotysa w bardzo wyjątkowy sposób. Dziś media obiegła informacja o śmierci serialowego Paździocha ze "Świata według Kiepskich". Aktor miał 88 lat, zmagał się z licznymi chorobami. Grabowski i Kotys grali ze sobą ponad 20 lat w hitowym serialu Polsatu. Słowa aktora wzruszają do łez.

W "Świecie według Kiepskich" stworzyli niezapomniany duet. Choć Ferdek Kiepski (Andrzej Grabowski) i Marian Paździoch (Ryszard Kotys) wyzywali się od najgorszych ("menda", "pijak", "wrzód"), to jednocześnie byli najlepszymi przyjaciółmi, którzy wspierali się w trudnych momentach, a wspólny język znajdowali przy kieliszku w kuchni Kiepskich. Grabowski jest zasmucony śmiercią serialowego kolegi. Żegnając Kotysa, sparafrazował słynne powiedzenie:

Ryszarda pożegnała także Joanna Kurowska, serialowa Foka, prezesowa Kozłowska.

Odszedł Rysiu Kotys. Powiedzieć że jest mi smutno.... to jakby nic nie powiedzieć. Był taką jasną postacią. Nauczył mnie szybkiej puenty , inteligentnej riposty i tego, aby siedzieć cicho, kiedy nie ma się nic do powiedzenia. Bo Rysiu przeważnie milczał.....ale za to jak pięknie milczał. A jak już się odezwał to słowa spadały tam gdzie chciał. Ach jakiż On był błyskotliwy. Wszyscy znają Go z ekranu, z ostatniej roli Paździocha, i można by przypuszczać że był ,, Paździochowaty” , bo ludzie kojarzą aktora z Jego rolą. Nic z tego. Rysiu był odwrotnością swojej postaci. I dlatego była to kreacja. Był człowiekiem skromnym, lojalnym , a jak czasami zdarzało się nam w garderobie na kimś psy wieszać , to On nigdy nie zawodził w naszym chórze , ale zawsze śpiewał swoim głosem,zawsze znalazł dobre słowo, aby usprawiedliwić tę osobę. Szanowaliśmy Rysia. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️Są takie osoby w życiu, przy których czujemy się na tyle dobrze , aby się przed nimi otworzyć. Tak miałam właśnie z Rysiem. Wiedziałam, że mogę powiedzieć mu co chcę a On nigdy tego nie wykorzysta....... och Rysiu.....😢😢😢😢😢 Tylu już mi bliskich odeszło z Kiepskich, zagrajcie tam ładnie na Zielonych Pastwiskach, a pozdrów pięknie naszego Boczka, Malinowską, babcię, listonosza....... jakoś pusto się robi. Za pusto......... - napisała Kurowska.