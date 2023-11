Wokół ich rozwodu pojawiło się sporo plotek. Najczęstsze z nich mówiły o tym, że Andrzej Grabowski miał zostawić Anitę Kruszewską bez środków do życia, gdy ta zmagała się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Byli już małżonkowie mieli się także kłócić o podział majątku. Andrzej Grabowski długo nie komentował tych doniesień. Jednak w końcu zdecydował się przerwać milczenie i opublikował obszerne oświadczenie na łamach jednego z tygodników.

Andrzej Grabowski rzadko udziela wywiadów. Jednak dla "Twojego Imperium" zrobił wyjątek. Gwiazdor "Świata według Kiepskich" postawił za to jeden warunek: obok rozmowy musiało pojawić się obszerne oświadczenie aktora w sprawie jego rozstania z Anitą Kruszewską, do którego doszło w 2015 roku. Andrzej Grabowski podkreślił w nim, że nie zostawił swojej żony, gdy ta była chora. Wręcz przeciwnie, mimo iż wtedy ich małżeństwo było w rozsypce, artysta odwiedzał kobietę w szpitalu i dbał o to, aby nie działa się jej krzywda. Aktor skomentował także doniesienia na temat kłótni, do których miało między nimi dochodzić na tle finansowym. Według plotek Andrzej Grabowski zostawił Anitę Kruszewską bez środków do życia!

Nie jest prawdą, że zostawiłem ją bez pomocy finansowej. Do kwietnia 2017 r. nie płaciłem jej 1600 złotych miesięcznie, jak pisano, lecz przelewałem na jej konto 6 tysięcy złotych. Opłacałem też ZUS i prywatne ubezpieczenie medyczne oraz telefony żony i jej córki, co dawało miesięcznie kwotę ponad 2 tysięcy złotych. Potem zmniejszyłem te wpłaty, a w listopadzie, kiedy sąd stwierdził rozdzielność majątkową, przestałem płacić. ZUS opłacałem żonie do lutego 2018 r. Nie jest prawdą, że w związku z podziałem majątku oferowałem jej kwotę 30 tysięcy złotych. Moja pierwsza polubowna propozycja to 800 tysięcy złotych. W sądzie, co jest w protokole rozprawy, proponowałem 900 tysięcy złotych. Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony 1 milion 250 tys. złotych. Nie miałem takiej kwoty w gotówce - pożyczyłem pieniądze i sprzedałem, co mogłem - twierdzi Andrzej Grabowski.

Andrzej Grabowski i Anita Kruszewska: jak żyją dzisiaj?

Andrzej Grabowski we wspomnianym wywiadzie wyznał również, że nie szuka kontaktu ze swoją byłą już żoną. Oboje zaczęli nowy rozdział w swoim życiu. Ona ponoć zbliżyła się do swojego dawnego kolegi, którego spotkała w Szwajcarii. On z kolei rzucił się w wir pracy i nie ma zamiaru wiązać się z żadną kobietą, ponieważ jak sam twierdzi, nie ma łatwego charakteru. Może jednak nie wszystko jest stracone i wielka miłość wciąż gdzieś na niego czeka?

Andrzej Grabowski i Anita Kruszewska byli małżeństwem przez 6 lat