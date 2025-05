"Brudne chwyty w kampanii" – Prezydent Andrzej Duda w orędziu przed II turą wyborów

Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym trzy dni przed II turą wyborów prezydenckich 2025 wyraził krytykę wobec stosowanych w kampanii „brudnych chwytów”. W swoim wystąpieniu zaapelował do obywateli, by nie dali się zwieść manipulacjom i wyborczym prowokacjom. Podkreślił jednocześnie wagę nadchodzących wyborów dla przyszłości Polski i wspólnoty.

Prezydent Andrzej Duda apeluje do obywateli

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się bezpośrednio do Polaków, podkreślając odpowiedzialność każdego obywatela za kształtowanie przyszłości kraju poprzez udział w wyborach. W orędziu skierowanym do wszystkich wyborców zaznaczył, że II tura wyborów prezydenckich 2025 to moment decydujący, który zadecyduje o kierunku dalszego rozwoju Polski. Apelował, by Polacy dokonywali wyborów świadomie, nie ulegając wpływom nieuczciwych działań podczas kampanii. Orędzia można było wysłuchać o godzinie 20:00 w czwartek, 29 maja. To jedno z ostatnich wystąpień obecnie urzędującego prezydenta RP przed opuszczeniem pałacu.

Dlatego zwracam się dziś do państwa z prośbą, aby ten wybór potraktować nie tylko jako obywatelskie prawo, ale jako przejaw wspólnej odpowiedzialności za naszą ojczyznę przekazał Andrzej Duda.

Krytyka „brudnych chwytów” w kampanii wyborczej

W trakcie orędzia prezydent Duda zwrócił uwagę na stosowanie "brudnych chwytów" w trwającej kampanii wyborczej. Choć nie wskazał konkretnych przykładów, podkreślił, że takie działania mogą szkodzić debacie publicznej oraz podważać zaufanie do demokratycznych procesów. Wzywał do prowadzenia kampanii opartej na merytorycznych argumentach, a nie na manipulacji czy prowokacji.

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie poszli na wybory w pierwszej turze, i jeszcze raz apeluję: weźmy także udział w II turze wyborów prezydenckich. Bardzo państwa proszę: nie zniechęcajcie się. To nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski, tylko obywatele, zgodnie ze swoimi przekonaniami. To my, Polacy wybierzemy, kto stanie na czele naszego państwa powiedział prezydent RP.

Znaczenie II tury wyborów prezydenckich 2025

Podczas orędzia prezydent Duda zaakcentował wagę nadchodzącej II tury wyborów, która odbędzie się trzy dni po jego przemówieniu. Zwrócił uwagę, że od wyniku tych wyborów zależy stabilność państwa oraz realizacja politycznych programów. Podkreślił, że decyzja wyborców ma wpływ na losy całego kraju, co nakłada na obywateli szczególną odpowiedzialność, ale również na jego następcę.

Potrzebujemy prezydenta, który będzie strzegł godności obywateli, budując wspólnotę dumną ze swojej tożsamości i ponad tysiącletniej historii. To były fundamenty mojej polityki przez ostatnich 10 lat. Wierzę, że te wartości pozostaną drogowskazem także dla mojego następcy stwierdził.

Podkreślenie roli obywateli w kształtowaniu przyszłości Polski

Prezydent Duda zakończył swoje orędzie apelem o jedność i rozważne podejście do wyborów. Podkreślił, że niezależnie od różnic politycznych, wszyscy powinni skupić się na budowaniu lepszej przyszłości Polski. Wzywał do udziału w głosowaniu oraz do wzajemnego szacunku i dialogu, które są fundamentem demokracji.

W prawdziwej demokracji silna jest ta władza, za którą stoi naród. A naród przemawia przez wybory. Wybierzmy prezydenta, który będzie silny głosem swoich rodaków. Niech żyje Polska! zakończył.

